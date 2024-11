Com uma presença ilustre, o 7º Open Sagrado de Tênis de Mesa e o Top 16 da Federação Gaúcha ocorrem neste final de semana, no ginásio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Bento Gonçalves. O torneio vai reunir cerca de 105 atletas de todas as idades de Bento Gonçalves e do Estado.