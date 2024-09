Fuzileiros navais gaúchos participam de grande exercício bélico no Planalto Central

A Marinha realiza o maior exercício militar já efetuado no Planalto Central, que começou no dia 4 e se encerra no dia 17. A Operação Formosa conta com mais de 3 mil militares das três Forças Armadas brasileiras, além de representantes de outros países. Dentre os participantes estão 33 integrantes do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS), apurou o colega Ian Tâmbara, da Rádio Gaúcha.