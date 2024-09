PF começa a colher frutos com o longo braço da cooperação internacional 

O crime organizado está sempre um passo (ou vários) à frente dos agentes da lei. Ou não teria esse nome. Mas até as grandes organizações do submundo têm seus períodos de desgraça. O momento não é favorável para grandes exportadores de cocaína que usam o território gaúcho como rota. Graças à paciência e dedicação de agentes da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, dois homens apontados como líderes de um esquema de transferência de toneladas de drogas para a Europa foram presos nos últimos meses. E um deles acaba de ser extraditado, para cumprir pena no Brasil.