Sete helicópteros das Forças Armadas devem ser os responsáveis pelos resgates mais difíceis nessa nova temporada de destruição causada por tempestades no Rio Grande do Sul. Devem ser usados três Blackhawk da Força Aérea Brasileira (FAB, com capacidade para até 20 ocupantes, cada um), três Pantera do Grupo de Busca e Salvamento do Exército (sediados em Taubaté, São Paulo, e aptos a transportar 16 pessoas) e um UH-15 “Super Cougar”, da Marinha