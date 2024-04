Qual a conexão que existe entre o assassinato de Marielle Franco, os megaassaltos a banco realizados em Guarapuava (PR) e Araçatuba (SP), o badernaço feito por extremistas de direita no 8 de janeiro de 2023 em Brasília e roubos de carro com morte em Porto Alegre? Parece não fazer sentido, mas o que une esses crimes é que a resolução deles foi predominantemente embasada em perícias científicas. E casos como esses serão debatidos no 27º Congresso de Criminalística, que acontece de 10 a 13 de setembro em São Luís (Maranhão) e contará com expressiva participação de profissionais gaúchos.