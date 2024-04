O idoso cuja morte foi constatada no momento em que uma suposta sobrinha tentava fazê-lo assinar um empréstimo de R$ 17 mil no Rio de Janeiro morreu de broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca. A informação está no laudo do Instituto Médico Legal (IML). O documento também aponta que estas causas de morte são compatíveis com o quadro de um homem que se encontrava doente.