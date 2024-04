Se a procura foi grande por agendar um horário no primeiro plantão em final de semana para a emissão da nova carteira de identidade nacional, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) registrou também, neste sábado (20), um alto índice de cancelamentos de última hora e não comparecimentos. Por esse motivo, novos agendamentos estão sendo disponibilizados ao longo do dia no site do órgão .