Dois presos fugiram nesta semana da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o que provocou uma crise no Ministério da Justiça. Toda a direção da prisão foi afastada e as visitas e banhos de sol estão suspensas para os detentos em todas as cinco prisões federais do país. O endurecimento acontece porque foi a primeira vez na história que aconteceu fuga de uma prisão de segurança máxima administrada pela União. Os dois fugitivos teriam escapado por um telhado e câmeras de vigilância estavam desligadas.