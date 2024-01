A Polícia Federal (PF) nega ter firmado acordo de colaboração premiada com o ex-PM Ronnie Lessa, suspeito de ter apertado o gatilho da metralhadora que matou a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e o motorista dela, Anderson Gomes. Os dois foram emboscados dentro do veículo da parlamentar, em março de 2018, no Rio de Janeiro.