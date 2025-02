Governo do Paraná doa 100 casas a famílias rurais gaúchas afetadas pela enchente

A solidariedade também ganhou o palco do 37º Show Rural Coopavel , em Cascavel, no Paraná. Nesta quinta-feira (13), durante o evento, o governo parananese doou 100 casas rurais a famílias gaúchas afetadas pela enchente . A entrega foi feita ao chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura gaúcha, Joel Maraschin.

A doação havia sido anunciada pelo Paraná em setembro do ano passado. No entanto, o documento precisou passar pelo Conselho Estadual de Ajuda Humanitária do Paraná e pela Casa Civil para, então, ser aprovado pelo governador Ratinho Júnior.

A chamada Casa Rural Sustentável é feita de madeira oriunda de áreas de reflorestamento no Paraná. E faz parte de um programa de construção de casas que está sendo modelado pelo Estado do Paraná junto a Águia Florestal, uma das empresas que têm concessão para explorar as áreas de florestas plantadas do Estado.