De um lado, recorde, de outro, quebra: feira no Paraná evidencia distância entre as realidades do agro nacional e gaúcho

A perspectiva de safra recorde no Brasil tem embalado os negócios no 37º Show Rural Coopavel, feira no interior do Paraná que abre o calendário de grandes eventos do agro no ano. E, ao mesmo tempo, ampliado a distância entre o cenário vivido pelo setor do Rio Grande do Sul. No Estado, a estiagem avança sobre a produção agropecuária gaúcha, com possibilidade de quebra à vista.