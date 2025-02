Pedidos de recuperação judicial de empresas do agro dispara no RS

O número de pedidos de recuperação judicial de empresas do agro disparou no Rio Grande do Sul. No período de um ano, o salto foi de 525%, totalizando 50 companhias no quarto trimestre de 2024. Na avaliação do setor produtivo, os dados do Monitor RGF da Recuperação Judicial no Brasil, desenvolvido pela consultoria RGF&Associados, acessados com exclusividade pela coluna, reforçam o impacto acumulado das adversidades climáticas consecutivas dos últimos anos no campo.