Chegada da chuva ao RS traz esperança aos produtores (e à safra de verão)

As precipitações interromperam 11 dias de irregularidade climática no Estado.

À medida que os pingos de chuva voltam a cair sobre o Rio Grande do Sul, germina, novamente, a esperança dos produtores rurais de uma colheita melhor — ou menos pior — do que até então se desenhava. As precipitações interromperam 11 dias de irregularidade climática no Estado — marcada por uma combinação de tempo seco e calorão. E devem manter presença até a próxima semana.