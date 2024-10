A orientação a produtores do RS afetados pela cheia e que precisam negociar passivos

Buscar junto aos bancos uma solução para o passivo antes que seja tarde demais. Essa deve ser, em linhas gerais, a orientação que sindicatos rurais encaminharão a produtores do Estado afetados pela catástrofe climática. Na prática, quer dizer que, apesar da frustração causada pela diferença entre o que se esperava e o que se tornou realidade, é preciso encaminhar a negociação possível antes que se encerrem prazos e recursos. A Federação da Agricultura do Estado (Farsul) divulgará, na próxima semana, uma nota com orientações.