Medidas de apoio a produtores do RS: pedidos de informação para evitar o "telefone sem fio"

Com prazos (e o calendário da safra) no horizonte, produtores do Rio Grande do Sul afetados pela catástrofe climática tentam organizar as informações — e as contas — sobre medidas anunciadas pelo governo federal. Duas entidades do setor, a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), estiveram reunidas nesta quinta-feira (3) com representantes de instituições financeiras. O objetivo: esclarecer dúvidas e avaliar se há tempo tempo hábil para a execução.