Governo federal e setor produtivo voltam a se reunir para monitorar preços do arroz

Dentro do que ficou acertado na negociação entre governo e setor, após a polêmica sobre a importação de arroz, representantes das partes voltaram a se reunir em Brasília para monitorar o "ponto" do cereal. Em um paralelo ao cozimento do produto, é o momento em que é preciso ficar perto da panela, acompanhando se há a necessidade — ou não — de colocar mais água para garantir que fique soltinho, se esse for o esperado. No âmbito da negociação, significa dar andamento ao monitoramento de preços ao consumidor, bem como do abastecimento.