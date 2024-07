Está na hora de sair a medida de apoio aos produtores gaúchos

Os sinais (e a grande expectativa) indicam que a medida provisória com as condições de renegociação dos financiamentos de produtores gaúchos, afetados por sucessivas intempéries, é uma questão de tempo — ou falta dele. Prometida até o final deste mês, no caso, até amanhã, quarta-feira (31), a publicação trará as condições e o alcance exato do apoio a ser concedido. Na segunda-feira (29), os titulares da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Rural, Paulo Teixeira, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e representantes da Fazenda se reuniram para "alinhar os últimos detalhes", segundo notícia divulgada pelo próprio governo.