Ex-ministro ergue bandeira do Estado em evento do agro e alerta: "olhem para a tragédia no RS"

Antes de começar a falar sobre o tema do fórum em que participava, dentro da programação do Global Agribusiness Festival, que ocorre nesta quinta (27) e sexta (28) no Allianz Parque, em São Paulo, o gaúcho Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura e atual presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis (Aprobio), trouxe a emoção para o palco. Ao levantar a bandeira do Rio Grande do Sul, com o conterrâneo Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), destacou: