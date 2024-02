As obras para a construção do Hub Agro, que será erguido dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, estão previstas para começar dentro de uma semana. Com a ordem de serviço assinada pela prefeitura municipal, a empresa vencedora da licitação, Sunraupp Manutencão e Construções Ltda, está apta a dar o início dos trabalhos. A largada na execução será no próximo dia 19. A expectativa é de que o projeto esteja concluído até meados de junho.