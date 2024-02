Maior produtor nacional de arroz, o Rio Grande do Sul dará a largada, nesta semana, à colheita, em cerimônia realizada na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Entre os ingredientes que devem compor esse ciclo estão preços remuneradores, área um pouco maior e lavouras em condições variadas, de ótimas a prejudicadas pelo clima. O cenário traz, pelo segundo ano consecutivo, cotações maiores do que o custo de produção, o que traz a perspectiva de rentabilidade à cultura. Mas a recomendação é evitar a euforia, pontua Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS):