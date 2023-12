Só mesmo a entrada da nova safra, primeiro a de países do Mercosul e, depois, a brasileira, tem chance de mudar a trajetória dos preços do arroz. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea, da Esalq/USP) em parceria com o Instituto Rio Grandense de Arroz (Irga) aponta que a saca de 50 quilos fechou ontem a R$ 123,63. É uma renovação do recorde nominal que tem sido diária. Até onde deve ir essa valorização é uma pergunta para a qual não se tem resposta. Pelos ingredientes postos, no entanto, a estimativa é de que há sustentação para a alta pelo menos até a colheita, quando novos volumes passam a ser adicionados aos estoques.