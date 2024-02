Abram alas para o caju passar na avenida do samba. Nativa do Brasil, a fruta (na verdade, um pseudofruto do cajueiro) é o tema escolhido pela escola Mocidade Independente de Padre Miguel, que se apresenta hoje, a partir das 22 na Marquês do Sapucaí, no Rio de Janeiro. E para caprichar na evolução, contou com uma parceria de peso: a Embrapa Agroindústria Tropical, que é principal centro de pesquisa fruta no mundo e referência no setor no país. A unidade doou 500 mudas para embelezar um dos carros alegóricos.