Nem todos os apaixonados por Carnaval conseguem assistir aos desfiles das arquibancadas e camarotes. Por isso, os foliões têm a alternativa de acompanhar a passagem das escolas de samba pelos sambódromos do Rio de Janeiro e de São Paulo no conforto e na tranquilidade de casa. Este ano, a nata do carnaval dessas cidades se apresenta a partir da próxima sexta-feira (9) até segunda-feira (12), com transmissão da Globo e Globoplay, que terá sinal aberto durante a passagem em ambas as passarelas do samba.