É com um ritmo diferente que as fabricantes de máquinas e implementos agrícolas do Estado fecharão o ano de 2023. Depois de ver os negócios acelerarem em 2022, neste ano, o segmento deve ter um recuo de 15% nas vendas, segundo projeção do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers). Além da base elevada de comparação, outros fatores ajudam a explicar esse resultado, pontua o presidente da entidade, Claudio Bier.