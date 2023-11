O terceiro trimestre de 2023 marca um ponto de inflexão na geração de vagas de empregos da indústria de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul. Depois de sucessivas altas, o setor teve uma redução nos postos de trabalho formais, aponta o Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão apresentado nesta terça-feira (14). Foram 681 vagas a menos no período de julho a setembro — o primeiro recuo do ano.