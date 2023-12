Fenômeno que impôs uma primavera de chuva em excesso no Rio Grande do Sul, trazendo ainda outros extremos climáticos, o El Niño pode estar se aproximando do seu auge. Conforme a meteorologista Jossana Cera, consultora do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), as temperaturas registradas no Oceano Pacífico (o aquecimento das águas é uma das características do evento) têm oscilado entre 2ºC e 2,1ºC. Se essa condição se mantiver nas próximas semanas, poderá ser configurado como um El Niño muito forte. Mesma classificação registrada no ciclo 2015/2016.