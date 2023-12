O principal risco à produção gaúcha da onda de calor que paira sobre o Rio Grande do Sul está na sua combinação com outros fatores, como a elevada umidade. Esses ingredientes potencializam o aparecimento de doenças nas lavouras, especialmente as causadas por fungos. É o caso, por exemplo, da ferrugem asiática, problema que afeta a cultura da soja, e do míldio, que ataca as videiras de uva. Conforme o boletim integrado agrometeorológico da Secretaria Estadual da Agricultura , a presença de uma massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas, com pancadas de chuva na maioria das regiões, pelo menos até segunda-feira (18).