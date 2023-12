Com o plantio da nova safra sendo feito sob o impacto do tempo — em partes do país o excesso, em outras a falta de chuva — os prognósticos da produção brasileira de grãos a ser colhida em 2024 sinalizam o efeito do clima sobre o resultado. Tanto a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) quanto o IBGE apontaram, nos levantamentos divulgados nesta quinta-feira (07) uma colheita menor em relação à deste ano. O Rio Grande do Sul, por ora, se mantém na contramão dessa perspectiva nacional, com estimativa de crescimento em volume, que reflete a recuperação do que foi perdido para a estiagem no verão de 2023.