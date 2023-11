A queda no volume previsto para a safra de trigo brasileira, que tem despontado com avanço da colheita, alimenta um aumento nos preços do cereal. Para além da quantidade, a qualidade do produto também afeta o mercado. Relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) aponta que, no intervalo de uma semana (entre 3 e 10 deste mês), o valor pago ao produtor subiu 3,24% no Rio Grande do Sul. No mercado de lotes (negociações entre empresas), a alta foi de 6,06% no Estado.