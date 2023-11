Com um ativo de inovação literalmente encontrado no fundo do mar, a gaúcha Regenera Moléculas do Mar despertou a atenção da Nitro, empresa de químicos que, desde 2019, vem atuando no agronegócio. Nesse terreno produtivo surgiu o interesse nos biológicos, que levou à parceria entre as duas marcas que acaba de ser anunciada.