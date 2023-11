A abordagem do agronegócio em três questões da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) provocou uma reação imediata do setor, que viu no conteúdo a reprodução de informações que não retratam a realidade (veja abaixo). Entidades emitiram notas, e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) pediu que as perguntas sejam anuladas e o ministro da Educação, convocado para audiências na Câmara e no Senado. A polêmica, no entanto, também traz uma oportunidade: a de abrir as "porteiras" do campo para gerar conhecimento sobre a atividade, na visão da associação De Olho no Material Escolar.