O Rio Grande do Sul traçou metas para o controle das emissões de gases de efeito estufa na atividade agropecuária até 2030. O assunto esteve em pauta no 4º Fórum Institucional de Mudanças Climáticas de Economia de Baixo Carbono. Jackson Brilhante, coordenador do Comitê Gestor Estadual do Plano ABC+, detalhou a proposta em entrevista ao Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha. Confira trechos.