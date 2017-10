Diante desse gigantismo, a Bayer não titubeou em colocar uma parte de seu negócio à venda, apenas um ano e sete meses depois de lançar comercialmente no Brasil a Creedence. E embora tenha se concretizado agora, a transação certamente vinha sendo ensaiada há algum tempo. Mais do que isso, antecipa eventual recomendação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de venda de ativos para permitir a compra da Monsanto– relatório publicado no início do mês apontava concentração de mercado.