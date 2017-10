Estimativa feita pela empresa UnitFour revela que, na Região Sul, a maior parte dos trabalhadores rurais tem mais de 60 anos. É o maior percentual (40%) entre as faixas etárias da pesquisa, seguido por pessoas entre 51 e 60 anos (24%) e de 41 a 50 anos (18%). Ou seja, 82% das pessoas que atuam nas ocupações avaliadas têm mais de 41 anos.

– Há um envelhecimento do trabalhador rural, e acho que esse percentual aumentará ainda mais, porque entra um número cada vez menor de jovens na atividade – observa Rafael Albuquerque, diretor de marketing da UnitFour.

Com o aumento do uso de tecnologia na lida campeira, a tendência é de redução no número de pessoas atuando nestas vagas, entende o diretor de marketing. A pesquisa apontou ainda que há predominância de homens em relação às mulheres (veja acima).