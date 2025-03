Maior construtora do país erguerá oito novos projetos no Estado: "Canhão está virado para o RS"

Maior construtora do país, a MRV prepara oito novos projetos para 2025, que exigirão investimentos de R$ 240 milhões. Elas somarão 2,3 mil unidades em condomínios a serem erguidos em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, ou seja, o foco continua na Região Metropolitana. As vendas devem atingir R$ 450 milhões.

O primeiro lançamento será o Porto dos Sabiás, na Restinga. O condomínio terá 140 apartamentos de dois quartos com 40,8 metros quadrados, custando a partir de R$ 197 mil. Somados, os subsídios federal e estadual chegam a R$ 75 mil. O loteamento tem outros empreendimentos da construtora, com infraestrutura compartilhada.

Ainda que 2024 tenha trazido contratempos para a construção - com elevação do juro e enchente -, a MRV comemora um crescimento de 28% sobre o ano anterior no Rio Grande do Sul. Foram vendidos mais de 2 mil apartamentos.