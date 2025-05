A cerimônia do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2025, que ocorreu na segunda-feira, 12, pegou a ponte aérea e aterrissou este ano na Terra da Garoa, mais especificamente no Hotel Rosewood, para revelar os novos restaurantes estrelados, os recomendados e as casas da seleção Bib Gourmand. A edição deste ano recomenda 149 restaurantes, sendo 18 novidades.

Cinco restaurantes mantiveram duas Estrelas. O D.O.M. (São Paulo), Evvai (São Paulo), Lasai (Rio de Janeiro), Oro (Rio de Janeiro) e Tuju (São Paulo) seguem como referência culinária no Brasil.

Além disso, quatro lugares conquistaram sua primeira Estrela. A Casa 201 e Oseille, do Rio de Janeiro, e Kanoe e Ryo Gastronomia, de São Paulo. Portanto, agora, são 20 estabelecimentos distinguidos com uma Estrela.

Os três restaurantes com Estrelas Verdes – que possuem iniciativas para minimizar o impacto ambiental, comunicar a origem dos produtos utilizados e valorizar a biodiversidade local –, renovaram sua distinção este ano. Os paulistanos A Casa do Porco, Corrutela e Tuju seguem como principal referência brasileira em boas práticas sustentáveis e lideram o caminho em termos de uma real conscientização ecológica.

Novos Bib Gourmand

Os amantes da gastronomia de todo o mundo sempre olham com interesse para os restaurantes da lista Bib Gourmand, que premia os estabelecimentos com “a melhor relação qualidade/preço”. Em 2025, houve cinco novas adições à seleção, todas de São Paulo. São eles: A Casa do Porco, Cepa, Clandestina, Jacó e Manioca da Mata. Agora, 40 restaurantes possuem a honraria, sendo sete no Rio de Janeiro e 33 na capital paulista.

Novos Recomendados

Com as 12 novidades, o total de restaurantes Recomendados chega a 84, sendo 30 no Rio de Janeiro e 54 em São Paulo. Passaram a integrar os cariocas Babbo Osteria, OCYÁ Ilha, Quinta da Henriqueta e Rufino Parrilla. Já os paulistanos novatos são a Cala del Tanit, Giulietta Carni, Goya Zushi, Le Jardin, Marena Cucina, Sal Gastronomia, Shin Zushi e Trattorita Evvai.

Ainda, o evento distribuiu prêmios especiais. O Prêmio Jovem Chef foi para Iago Jacomussi, do Jacó (São Paulo). Antes de abrir o próprio restaurante com 26 anos, o chef formado pelo Le Cordon Bleu passou por casas de prestígio e com Estrelas tanto no Brasil (Evvai, Maní e Tangará Jean-Georges), como em Portugal e na Dinamarca (Belcanto, em Lisboa, e Jordnær, em Gentofte, nos arredores de Copenhague).

Quem levou o Prêmio Sommelier foi Marcelo da Fonseca Lopes Costa, do Evvai (São Paulo). Já o Prêmio Serviço ficou para o Rodrigo Cavalcante, do Tuju (São Paulo).

Restaurantes com Estrela Michelin no Brasil

Duas Estrelas

D.O.M. (SP)

Evvai (SP)

Lasai (RJ)

ORO (RJ)

Tuju (SP)

Uma estrela