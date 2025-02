Salário, benefícios, flexibilidade, equilíbrio: o que afinal candidatos querem do emprego?

Candidatos mais exigentes, taxa de desemprego na mínima histórica e programas assistenciais de longa duração são os desafios das empresas para atrair e reter os funcionários. No caso do varejo, a situação fica mais complexa pelos horários de trabalho e pela jornada que inclui finais de semana e feriados. Para diagnosticar esta sinuca de bico, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) fez uma ampla pesquisa deste viés do mercado de trabalho. O presidente da entidade, Arcione Piva, e a coordenadora do levantamento destacaram os principais pontos em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (ouça na íntegra abaixo). Chamam a atenção o crescimento da importância da qualidade de vida e que benefícios são mais relevantes do que os salários, especialmente para as gerações mais jovens.