Que os navios de petróleo de hoje passem a transportar gigantes cata-ventos no futuro

Que bom que Rio Grande terá quatro grandes navios de transporte de petróleo para construir para a Petrobras, atingindo R$ 1,7 bilhão nos contratos assinados na visita do presidente Lula ao Estado. Ótimo será se conquistar mais embarcações nas próximas licitações, ressuscitando o polo naval. Mas o melhor mesmo será as donas destes estaleiros e a comunidade usarem este momento de respiro para financiarem sua participação na transição energética .

A provocação foi feita pelo próprio Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, empresa que faz o transporte marítimo para a Petrobras e que está contratando os navios que serão construídos no estaleiro de Rio Grande. No painel da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte, Bacci lembrou que serão necessários navios para transportar e fazer a manutenção das peças dos gigantes aerogeradores que serão instalados no mar quando finalmente sair a regulamentação da energia éolica offshore em Brasília.