Ganhar dinheiro investindo em assentamentos e agrofloresta? A proposta do ativista da Faria Lima

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Chamado de "infiltrado da Faria Lima", João Pacífico é CEO da Gaia Investimentos, uma empresa de aplicações financeiras em projetos de impacto positivo social e ambiental. No portfólio oferecido aos clientes, tem de moradia popular a assentamos da agricultura familiar e agrofloresta. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, o executivo garantiu que o retorno financeiro é positivo, com o ganho de contribuir com boas causas da sociedade.

Como escolher e monitorar se os projetos cumprem os requisitos?

Não normalizamos não nos preocuparmos com o impacto do nosso investimento. A tabela de investimento no banco mostra só a expectativa de retorno e eventualmente de risco, mas não se aquilo está fomentando algo bom ou ruim. Há negócios que podem ganhar dinheiro desmatando, vendendo armas ou tabaco. É o que você quer? Nós investimos para ter, além de um retorno positivo, também um impacto social e ambiental positivo.

Nos dê exemplos do que investem.

Uma das áreas nas quais trabalhamos bastante é o financiamento a agricultura familiar que produz alimentos. Vamos atrás de cooperativas que tenham produtores que eventualmente não têm acesso a crédito. Quando você dá esse crédito, melhora a vida daquelas pessoas, que produzem o alimento que nós precisamos, muitas vezes com pouco ou sem agrotóxicos.

Como monitoram?

Mergulhamos para entender o que e como aquela cooperativa faz. Fazemos diligências jurídica e financeira, visitamos os negócios e, depois, fazemos acompanhamento mensal com métricas.

Como evitam o marketing falso e o greenwashing ("lavagem verde")?

Essa mentira é uma grande preocupação. Mas, depois de tanto tempo, já conseguimos diferenciar e navegar bem nisso.

E realmente dão retorno financeiro para quem investe?

Sem dúvida. Temos uma Selic alta no Brasil e nossos investimentos estão próximos. Grande parte do que fazemos é isenta de Imposto de Renda, uma vantagem adicional. Também investimos em capital produtivo, que tem risco menor do que o especulativo, como criptomoedas. Além disso, é renda fixa, que se sabe o retorno. No ano passado, grande parte de fundos imobiliários e fiagros teve rentabilidade negativa, um fiasco.

Empresário João Pacífico, da Gaia Investimentos.

Qual rentabilidade vocês conseguem entregar?

Soltamos nesta semana uma nova operação de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) que pagará 13%, sem Imposto de Renda. A pessoa receberá um pagamento mensal e, no final de quatro anos, terá todo o dinheiro e o rendimento. E fazendo bem, gerando comida, ajudando agricultores familiares de uma cooperativa que fatura R$ 1 bilhão por ano, a Cooperoeste, de Santa Catarina. Tem uma demanda de investidores querendo fazer o bem e ganhar dinheiro. É como ter duas camisetas para comprar. Uma é feita com trabalho análogo à escravidão ou infantil. A outra, com algodão orgânico e paga decentemente as pessoas. Você não pensa duas vezes.

Quem fiscaliza a Gaia?

A Gaia é uma securitizadora, fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Fundei a empresa há 16 anos, já emitimos R$ 20 bilhões. Por um tempo, fizemos investimentos convencionais até que entendemos que poderíamos usar esse instrumento para causar impacto positivo. Então, migramos 100%.

Como foi sua virada?

Lançamos a reforma de casas de favela. Financiávamos os grandes do agronegócio e, depois, conheci a agricultura familiar, movimentos sociais, como a MST, e o trabalho das cooperativas, o que abriu um novo campo para mim. Quando você entende isso, não volta atrás. Coloca sua habilidade em algo que será bom para o mundo e as pessoas.

No Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados Nacional fechados, shopping bilionário e emprego que paga até R$ 17 mil

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.