Coca-Cola terá erva de chimarrão de uma marca de 123 anos

Com 123 anos de mercado, a Leão, que é da Coca-Cola, lançou sua erva-mate. A Linha Mate Verde terá um produto para chimarrão, com água quente, e três para tererê, para consumir gelado nos sabores natural, abacaxi e limão com menta. A sua implementação faz parte de um investimento de R$ 50 milhões feito nos últimos cinco anos. A produção é feita no Paraná, mas a intenção é emplacar no Rio Grande do Sul.