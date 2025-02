Cidade joga charme para fábrica de chips de R$ 1 bi: "Quem gerencia a implantação é o próprio prefeito"

— Incentivos fiscais, licenciamento local e em tempo recorde, ficamos a 15 minutos do aeroporto e quem recebe o empresário e gerencia a implantação é o próprio prefeito — disse à coluna, interessadíssimo no projeto.

Zaffalon diz que há terrenos bem localizados, inclusive vinculados ao parque tecnológico PradoTech. A indústria automotiva é um dos principais compradores dos semicondutores, o que traz vantagem à Gravataí , com a GM.

A estrutura inicial planejada pela Tellescom Semicondutores é de 10 mil metros quadrados. O CEO Ronaldo Aloise Júnior e o presidente da InvestRS (agência de investimento do governo do Estado), Rafael Prikladnicki, estão na Malásia em negociação com investidores.