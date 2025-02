Atualização de anteprojetos adia editais de obras contra enchentes no RS

O primeiro projeto é o do dique de Eldorado do Sul.

Inicialmente previstos pelo governador Eduardo Leite para este primeiro bimestre, os editais para construção dos sistemas de proteção contra cheias vão demorar um pouco mais para sair. Mas a intenção, segundo ele, é publicá-los até a metade do ano. Os empreendimentos serão erguidos com os R$ 6,5 bilhões de crédito extraordinário liberados pelo governo federal no final de dezembro. No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Leite explicou que uma análise técnico-jurídica, incluindo o Tribunal de Contas da União e procuradoria do Estado, indicou a necessidade de atualização dos anteprojetos.