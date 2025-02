"Não precisava ter subido o diesel. Quero ver se baixa agora", desabafa empresário gaúcho do setor de combustíveis

Para o presidente do Grupo Argenta , Neco Argenta, a Petrobras não precisava ter subido o diesel agora . Em uma ligação de desabafo , o empresário gaúcho do setor de distribuição e varejo de combustíveis lembra que, ao longo de 2024, a estatal teve janelas para reduzir o preço e não o fez. Dólar e petróleo caíram, mantendo o preço aqui acima do internacional.

Como a coluna destacou ontem, o reajuste de R$ 0,19 na refinaria somou-se à elevação de R$ 0,06 do ICMS, o que resultou em um aumento de 4,55% do litro do combustível, que tem impacto em cascata na inflação por ser usado, por exemplo, no transporte de cargas e em usinas termelétricas. Os consumidores de diesel, como as transportadoras, reagiram de imediato.