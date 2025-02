Empate inusitado na disputa pela presidência da Associação Gaúcha de Supermercados

Antônio Cesa Longo (E) disputa reeleição com Lindonor Peruzzo Junior (D).

A eleição da Agas ocorre a cada dois anos. Nos últimos 24 anos, Longo, empresário da serra gaúcha, teve oposição apenas duas vezes, contando com esta de 2025. Tem o apoio das grandes redes, como Zaffari, Asun, UnidaSul, Imec e Comercial Zaffari. Do outro lado, está Lindonor Peruzzo Junior, do Grupo Peruzzo, de Bagé. O empresário é apoiado principalmente por supermercadistas jovens e de redes de menor porte.