Com rua de bairro atingido pela enchente, veja as vias mais valorizadas de Porto Alegre em 2024

A Rua 24 de Outubro, no trecho do bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, foi a via com maior valorização em 2024, com o valor médio da venda de imóveis disparando 111% em comparação com 2023. Em segundo lugar, no mesmo bairro, a Avenida Nova York anotou aumento de 68% seguida muito de perto pela Cel. Lucas de Oliveira, no Bela Vista, que teve 66%. Os dados são de um levantamento realizado pela empresa de tecnologia da área imobiliária Loft.