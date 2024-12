Dona de hotéis, do Acquamotion e do Snowland abre 150 empregos com salário de até R$ 4 mil

Acquamotion é um dos parques da Gramado Parks no Rio Grande do Sul.

Dona de parques e hotéis na serra gaúcha, como o Acquamotion e o Snowland, a Gramado Parks está com 150 empregos abertos. Do total, 120 são temporárias para a alta temporada e as demais são fixas devido à recuperação do turismo pós-enchente. Há vagas nas áreas de gastronomia (cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçom e atendimento), parques (atendimento geral e cozinha) e nas vendas de multipropriedade da empresa.