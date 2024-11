Além de políticos, o governador Eduardo Leite terá empresários na sua comitiva de viagem a Japão e China, missão com foco em negócios. Entre eles, estão Roberto Faria e Bento Faria, da Arpoador Energia. A empresa assinou um memorando com a Mistsubishi, que está na agenda de visitas. A ideia é estudar o desenvolvimento de uma cadeia de produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul.