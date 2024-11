De verba para diques a auxílio reconstrução e empréstimo a empresas, o dinheiro garantido e o que o RS pode perder

Na virada do ano, termina o prazo do estado de calamidade do Rio Grande do Sul, situação acionada pelo Estado após a enchente. Com isso, alguns recursos financeiros anunciados pelo governo federal para a reconstrução não ficarão mais disponíveis. Já outros estão garantidos. Entram na leva desde a verba para fazer os diques de proteção até o auxílio reconstrução e os empréstimo às empresas. Este foi o assunto da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o secretário do governo federal para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen. Ouça abaixo a entrevista na íntegra.