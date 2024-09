Está para sair nos próximos dias a decisão do governo federal sobre a volta ou não do horário de verão, pauta recorrente de todos os anos desde 2019, quando ele foi extinto. A paixão sobre adiantar ou não o relógio em uma hora é grande, mas o martelo é batido pelo presidente Lula, que aguarda análise do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).