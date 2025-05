Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Alexandre Gehlen, CEO do ICH Administração de Hotéis, anfitrião das celebrações ao redor dos 25 anos do grupo que comanda as bandeiras Intercity Hotels, Yoo2, Tru by Hilton, Hi! e Cityhome

Prata da casa

Na noite da quinta-feira, dia 8 de maio, a ICH Administração de Hotéis, dona da Intercity — maior bandeira hoteleira brasileira — Yoo2, Tru by Hilton, Hi! e Cityhome, realizou um elegante jantar em comemoração aos 25 anos de histórias. À frente do encontro, o CEO do grupo, o gramadense Alexandre Gehlen, e o diretor de marketing Marcelo Marinho recepcionaram os convidados nos salões do Intercity Aeroporto Porto Alegre com show da cantora americana JJ Thames, conhecida como a “Diva do Blues” e por suas performances no Memphis Juke Joint, do Clube Juvenil, e no Mississipi Delta Blues Festival.

Autoridades

Bartira Pistore Merlin, presidente do núcleo caxiense do Instituto Brasileiro de Direito de Família, reunirá advogados, acadêmicos e representantes da sociedade, amanhã, às 19h, no Auditório do Bloco J da UCS, para marcar a posse da diretoria da entidade. Ela destaca o compromisso do IBDFAM com a superação de paradigmas e a promoção de um direito das famílias mais sensível à complexidade da vida real. A solenidade evidencia um importante momento com as palestras do diretor nacional do Instituto, Rolf Madaleno e da vice-presidente no Rio Grande do Sul, Delma Ibias, sobre a reforma do Código Civil.